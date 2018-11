Med poslanci ima možnost za izvolitev na župansko funkcijo še poslanec Zorčič

Ljubljana, 19. novembra - Med tistimi, ki so se v nedeljo potegovali za županski stolček, je tudi nekaj medijsko prepoznavnih imen iz sveta športa, novinarstva in estrade, kandidiralo pa je tudi več zdajšnjih in nekdanjih poslancev. Nekaterim je uspela izvolitev v prvem krogu, nekaj pa jih ima še možnost, da jim uspe v drugem. Med njimi je vodja poslancev SMC Igor Zorčič.