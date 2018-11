Med predlogi programskih usmeritev Sviza povečanje sredstev za vzgojo in izobraževanje

Portorož, 19. novembra - Delegati Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so se v Portorožu zbrali na dvodnevnem kongresu. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je predstavil programske usmeritve glavnega odbora Sviza do leta 2022, med katerimi je povečanje deleža javnih sredstev za financiranje vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture.