Gabrovec edini kandidat za predsednika OKS v naslednjem mandatu

Ljubljana, 19. novembra - Dosedanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zveze (OKS ZŠZ) Bogdan Gabrovec je edini kandidat za predsedniško mesto v naslednjem mandatu, so danes sporočili iz krovne slovenske organizacije. Do roka (16. november) so na OKS prejeli le prijavo Judo zveze Slovenije, ki je za predsedniško mesto predlagala Gabrovca.