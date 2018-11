Jankovićevi listi absolutna večina v mestnem svetu, po novem tam tudi LMŠ in SAB

Ljubljana, 19. novembra - Nedeljske lokalne volitve so v Ljubljani zopet prinesle zmago dosedanjemu županu Zoranu Jankoviću in absolutno večino njegovi svetniški listi. Kot kažejo delni neuradni rezultati, bo imela Lista Zorana Jankovića, ki je prejela dobrih 42 odstotkov glasov, v ljubljanskem mestnem svetu 23 svetnikov in svetnic, kar je eden več kot pred volitvami.