Postojnski policisti zasegli konopljo, namenjeno mladoletnim

Postojna, 19. novembra - Postojnski policisti so na podlagi navedb občanov in z zbiranjem obvestil ugotovili, da 20-letnik z območja krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko mladoletnim osebam preprodaja konopljo. V petek so pri njem opravili hišno preiskavo in drogo zasegli. Zoper 20-letnika bo podana kazenska ovadba, so sporočili s Policijske uprave Koper.