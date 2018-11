Šarec: Vprašanje odlagališča za odpadke iz Neka rešiti hitro

Ljubljana, 19. novembra - Vlada se bo potrudila, da bo odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke iz krške nuklearke na Vrbini pri Krškem zgrajeno, je danes v DZ zagotovil premer Marjan Šarec. "Kajti pravilno ugotavljate, da je 40 let dolga doba," je odgovoril poslancu SNS Dušanu Šišku, ki ga je vprašal, ali se mu to ne zdi predolga doba.