Mariborska zveza prijateljev mladine bo obeležila 65 let

Maribor, 20. novembra - Zveza prijateljev mladine Maribor bo popoldne v sklopu svetovnega dneva otroka v Narodnem domu s podelitvijo priznanj dolgoletnim in zaslužnim sodelavcem in prostovoljcem, ki še vedno soustvarjajo njihovo zgodbo, obeležila 65 let svojega delovanja. Slovesnost bodo odprli z glasbeno predstavo OŠ Gustava Šiliha Dekle, ki je ljubilo zvezdo.