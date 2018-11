Med Modernimi klasiki prvič Johanides ter ključno delo Škvoreckega

Ljubljana, 19. novembra - Pri Cankarjevi založbi so predstavili šest novih del, ki so izšla v zbirki Moderni klasiki. Med novostmi so Strahopetci, prvenec enega vodilnih čeških pisateljev druge polovice 20. stoletja Josefa Škvoreckega, ter prelomno delo slovaške proze Intima, s katerim je slovenskim bralcem prvič predstavljen pisatelj Jan Johanides.