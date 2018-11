Na Japonskem aretirali prvega moža koncerna Renault-Nissan

Tokio, 19. novembra - Na Japonskem so danes aretirali prvega moža koncerna Renault, ki sodeluje z japonskima proizvajalcema Nissanom in Mitsubishijem, Carlosa Ghosna. Japonski preiskovalci so ga zasliševali na podlagi suma prirejanja poslovnih knjig in ga na koncu pridržali, poročajo tuje tiskovne agencije.