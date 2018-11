Na Hrvaškem se 28. novembra obeta stavka javnega sektorja

Zagreb, 19. novembra - Predstavniki hrvaškega sindikata javnega sektorja so na današnji novinarski konferenci v Zagrebu napovedali, da bodo 28. novembra začeli stavko, s katero bodo zahtevali zvišanje plač za zaposlene v zdravstvu, izobraževanju, znanosti, kulturi in socialnem delu. Zavrnili so ponudbo hrvaške vlade o triodstotnem zvišanju osnovne plače.