Odbojkarji v boj za OI s Poljsko, Francijo in Tunizijo

Ljubljana, 19. novembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah pomerila s Poljsko, Francijo in Tunizijo, so danes sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Kvalifikacijski turnir bo potekal od 9. do 11. avgusta naslednje leto, ni pa še znano, katera država bo prirediteljica.