Ljubljanska borza: Odstop Madžarske od drugega tira ceni delnice logistov

Ljubljana, 19. novembra - Nov teden na Ljubljanski borzi se je začel z rastjo tečajev. Indeks je do okoli 11.30 pridobil tretjino odstotka, najhitreje se dražijo delnice Petrola in obeh zavarovalnic. Po drugi strani se po odstopu Madžarske od pogovorov o projektu drugi tir cenijo delnice Intereurope in Luke Koper. Cena za delnice NLB se je ustalila pri 56 evrih.