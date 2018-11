Polona Hercog znova druga Slovenka na lestvici WTA

Ljubljana, 19. novembra - Glede na to, da je večina najboljših teniških igralk zaključila sezono in si bo v naslednjih petih tednih nabirala moči za nove podvige v 2019, se lestvica WTA ni bistveno spremenila. Prva sprememba med najboljšimi je šele na 39. mestu, kar pomeni, da so na vrhu Romunka Simona Halep, Nemka Angelique Kerber in Danka Caroline Wozniacki.