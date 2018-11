V Brežicah in Črnomlju drugi krog, v Krškem, Sevnici, Trebnjem, Kočevju in Novem mestu novi stari župani

Novo mesto/Brežice/Črnomelj/Krško/Kočevje, 19. novembra - V Brežicah in Črnomlju bo po neuradnih podatkih drugi krog županskih volitev. V Brežicah se bo v drugem krogu s starim županom Ivanom Molanom pomeril Igor Zorčič, v Črnomlju se bosta za župansko mesto potegovala Andrej Kavšek in Maja Kocjan. V Krškem, Sevnici, Trebnjem, Kočevju in Novem mestu ostajajo novi stari župani.