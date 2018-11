DZ se je seznanil z Bandellijevim odstopom

Ljubljana, 19. novembra - DZ se je danes seznanili z odstopom ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marka Bandellija. "DZ ugotavlja, da je Bandelliju prenehala funkcija ministra," je dejal predsednik DZ Dejan Židan in dodal, da bo Bandelli začasno opravljal tekoče posle do imenovanja novega ministra.