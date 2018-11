Vlada se še odloča o predlogu za razrešitev direktorice Akosa

Ljubljana, 20. novembra - Tri tedne po tem, ko je prejela predlog sveta Agencije RS za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) za razrešitev direktorice Tanje Muha, se vlada še ni odločila, ali bo pozivu sledila. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, še preverjajo, ali je predlog sveta popoln in upravičen.