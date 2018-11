Murska Sobota, 19. novembra - Volilni izidi v Pomurju, kjer je 27 občin, so prinesli nekaj presenečenj, od visokih zmag nekaterih do slovesa štirih dosedanjih županov. V drugem krogu bodo župane dobili v osmih občinah, tudi v Lendavi, Ljutomeru in Gornji Radgoni.