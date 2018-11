V Ljubljani z nožem zabodel mladoletnika

Ljubljana, 19. novembra - V Ljubljani na območju Bežigrada se je v sredo sprlo več oseb, pri čemer sta med seboj fizično obračunali vsaj dve osebi. Pri tem je bil mladoletnik zaboden, drugi pa poškodovan, zato so ju prepeljali v bolnišnico. Storilca so kazensko ovadili zaradi poskusa uboja, sodnik pa mu je odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.