V Mariboru tokrat sumljiv črni prah

Maribor, 19. novembra - Mariborski policisti so bili danes malo pred pol deveto zjutraj obveščeni, da je uslužbenka v enem od podjetij v Mariboru odprla pisemsko ovojnico, iz katere se je vsul neznan črni prah, o čemer so takoj obvestili pristojne službe. Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, so izolirali 20 ljudi in zavarovali prostor.