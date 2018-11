Nagrada društva restavratorjev za življenjsko delo Živi Deu

Ljubljana, 19. novembra - Društvo restavratorjev Slovenije je nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo pri raziskovanju, ohranjanju in predstavljanju slovenske podeželske stavbne dediščine namenilo Živi Deu. Podelilo je še tri priznanja za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji stroke.