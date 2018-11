Na koprski občini prejeli sumljivo pošiljko

Koper, 19. novembra - Policijo so pred dobro uro obvestili o tem, da je uslužbenka na Mestni občini Koper prejela sumljivo pošiljko, in sicer gre za kuverto z alu folijo v obliki tulca. Občinska uslužbenka je pošiljko nemudoma dala v vrečko, o tem pa so na občini obvestili pristojne službe. Uslužbenka je izolirana, prostor pa zavarovan.