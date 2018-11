V Spodnjem Podravju na župana čakajo le še v petih občinah

Ptuj, 19. novembra - Večina občin Spodnjega Podravja je v nedeljo že dobila župane, večinoma dosedanje, ponekod tudi nove, na ta položaj se po osmih letih v Destrniku vrača nekdanji dolgoletni poslanec in župan Franc Pukšič. Boj za župana je odprt na Ptuju, kjer v igri ostajata kandidatka SD Nuška Gajšek in Štefan Čelan, pa tudi v Ormožu, Poljčanah, Dornavi in Vidmu.