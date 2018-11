V nedeljo zvečer zagorelo v kleti stanovanja v Izoli

Izola, 19. novembra - V Izoli je v nedeljo okoli 19. ure zagorelo v kletnih prostorih stanovanjskega bloka na ulici Zvonimirja Miloša. Posredovali so koprski in izolski gasilci, ki so kljub močnemu dimu prišli do žarišča požara. Med gašenjem so evakuirali tudi stanovalce, so danes sporočili iz Centra za obveščanje RS.