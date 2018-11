Višje sodišče potrdilo 14 let in pol zapora za strelca v ljubljanskem Pržanu

Ljubljana, 19. novembra - Višje sodišče v Ljubljani je pritrdilo odločitvi prvostopenjskega sodišča, da je Bojan Kajfež kriv uboja 38-letnice, na katero je 17. aprila lani v ljubljanskem Pržanu streljal in jo ubil. S tem so pravnomočno potrdili sodbo okrožnega sodišča, s katero je bil obsojen na 14 let in pol zaporne kazni, poročajo današnji časniki.