Koprivc in Matić opozorila na medijsko polarizacijo Jankovića in Logarja

Ljubljana, 19. novembra - Kandidata za župana v Ljubljani Marko Koprivc (SD) in Dragan Matić (SMC), ki sta prejela dober odstotek oziroma dober odstotek in pol glasov, sta na volilni večer opozorila na medijsko polarizacijo favoritov v županski tekmi, Zorana Jankovića in Anžeta Logarja. Koprivca sicer veseli, da se je pokazalo, da je Ljubljana še vedno leva.