Podobnik: Rezultat štejemo za veliko zmago

Ljubljana, 18. novembra - V SLS glede na trenutne rezultate ugotavljajo, da bodo spet stranka z največ župani in po teh volitvah najmanj tretji po številu občinskih svetnikov. "To si po zahtevnem obdobju, ki je za nami, štejemo za veliko zmago in boljši rezultat od najbolj optimističnih pričakovanj," je za STA navedel predsednik SLS Marjan Podobnik ter se zahvalil volivcem.