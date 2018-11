Bratuškova z željo po višji volilni udeležbi

Kranj, 18. novembra - Predsednica SAB Alenka Bratušek se je v izjavi za medije zahvalila vsem, ki so šli na volitve, zlasti pa tistim, ki so glasovali za njihove kandidate in njihovo strankarsko listo. Kot je dejala, v SAB nad izidi volitev niso razočarani, saj imajo volivci vedno prav. Se je pa zavzela za višjo volilno udeležbo.