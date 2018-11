Tonin: Za uspešen volilni rezultat zaslužni predvsem delovni ljudje

Ljubljana, 18. novembra - Predsednik NSi Matej Tonin je za STA poudaril, da so zelo zadovoljni z rezultati lokalnih volitev. Med novoizvoljenimi župani jih kar devet prihaja iz NSi, v nekaj občinah pa so se uvrstili v drugi krog. Po Toninovih besedah, so za uspešen volilni rezultat zaslužni predvsem delovni ljudje.