V Murski Soboti brez presenečenja, Jevšek ostaja župan

Murska Sobota, 18. novembra - Aleksander Jevšek ostaja župan mestne občine Murska Sobota. To so potrdili že prvi delni neuradni podatki, saj so mu volivci namenili okoli 70 odstotkov glasov, protikandidatu Bojanu Petrijanu pa okoli 30 odstotkov. Jevšek je ocenil, da je to zmaga njihove politike povezovanja, Petrijan pa, da ljudje niso izbrali prihodnosti.