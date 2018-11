Švicarji po velikem skalpu po poti Portugalcev in Angležev

Ljubljana, 18. novembra - Švicarska nogometna reprezentanca je v odločilni tekmi lige narodov v Luzernu premagala Belgijo s 5:2 (3:2) in osvojila prvo mesto v drugi skupini lige A. Poleg Švicarjev so si nastop na zaključnem turnirju zagotovili še Portugalci in Angleži, četrti udeleženci pa bodo znani po ponedeljkovi tekmi med Nemci in Nizozemci.