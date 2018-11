Šarec: Dovolj je bilo jemanja občin kot peto kolo

Kamnik, 18. novembra - Premier Marjan Šarec je ob današnjih lokalnih volitvah poudaril, da je bilo dovolj jemanja občin kot neko peto kolo. "Naredil bom vse za to, da bo lokalna samouprava cenjena, da bo živela in da bodo občine lahko tudi delale," je dejal. Zdi se mu tudi pomembno, da je prvi predsednik vlade z izkušnjami županovanja, saj da je to pomembno znanje.