Stevanović ob skorajšnji uvrstitvi v drugi krog izjemno zadovoljen z rezultatom

Kranj, 18. novembra - Neodvisni kandidat Zoran Stevanović, ki se mu po doslej preštetih glasovih obeta drugi krog na kranjskih županskih volitvah, je z rezultatom izjemno zadovoljen, tudi v drugem krogu pa pričakuje korektno kampanjo. Kot je poudaril v izjavi za medije, so dokazali, kaj vse se da doseči z minimalnimi sredstvi in cilji, ki so usmerjeni v koristi ljudi.