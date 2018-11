Ritmičarkam Narodnega doma še enajsti zaporedni pokalni naslov

Ljubljana, 18. novembra - Ritmičarke Narodnega doma, prvo ekipo so sestavljale državna prvakinja Aleksandra Podgoršek, Anja Tomazin in Aja Jerman, so danes na ekipnem pokalu Slovenije v absolutni kategoriji prepričljivo slavile novo zmago. Za tekmovalke Narodnega doma, ki vadijo pod vodstvom trenerk Alene Jakubovske in Alene Salaujove, je bila to že enajsta zaporedna zmaga.