V Velenju znova slavi dosedanji župan Kontič

Velenje, 18. novembra - V Velenju je po delnih neuradnih rezultatih današnjih volitev v županski tekmi zmagal Bojan Kontič (SD). Do sedaj so prešteli 84,55 odstotka glasovnic in te kažejo, da je prejel 59,33 odstotka preštetih glasov. Na drugo mesto se je uvrstila Suzana Kavaš (SDS), ki ji za zdaj kaže 15,32-odstotno podporo.