Arsenovič: Mariborčani pokazali, da si želijo spremembe

Maribor, 18. novembra - Mariborčani in Mariborčanke so po besedah županskega kandidata SMC Saše Arsenoviča na današnjih volitvah pokazali, da si želijo spremembe. 52-letni podjetnik je v prvem krogu volitev za župana Mestne občine Maribor po delnih neuradnih izidih zbral dobrih 38 odstotkov glasov in se skupaj z nekdanjim županom Francem Kanglerjem uvrstil v drugi krog.