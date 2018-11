Janković: Ljubljančani so glasovali za razvoj

Ljubljana, 18. novembra - Stari in očitno tudi novi ljubljanski župan Zoran Janković je ob objavi rezultatov vzporednih volitev, ki kažejo na njegovo prepričljivo zmago v prvem krogu, dejal, da drugačnega razpleta ni pričakoval. Ob tem se je meščanom in meščankam zahvalil za podporo. To kaže, je prepričan, da si še naprej želijo "takšnega razvoja, kot je bil doslej".