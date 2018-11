Koblar le prekinil črno serijo zmajev

Feldkirch, 18. novembra - Hokejisti SŽ Olimpije so na gostovanju v Feldkirchu prekinili niz štirih zaporednih porazov. Ekipo nekdanjega slovenskega reprezentanta in selektorja Nika Zupančiča so premagali s 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) in se ji oddolžili za poraz pred 15 dnevi, ko so v Tivoliju izgubili z 1:4.