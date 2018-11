V Litiji in občini Log-Dragomer nov mandat aktualnima županoma

Kidričevo/Vrhnika/Log-Dragomer, 19. novembra - Volivci so na današnjih županskih volitvah v Litiji in občini Log-Dragomer nov mandat zaupali sedanjima županoma, Franciju Rokavcu in Miranu Stanovniku. Na Vrhniki, kjer je tekma za županski stolček potekala brez aktualnega župana, pa se bosta za izvolitev v drugem krogu potegovala Daniel Cukjati in Peter Gabrovšek.