London, 18. novembra - Američana Mike Bryan in Jack Sock sta zmagovalca zaključnega turnirja ATP v Londonu. Američana sta v finalu sta s 5:7, 6:1 in 13:11 premagala Francoza Pierre-Huguesa Herberta in Nicolasa Mahuta in se jima s tem oddolžila za poraz v skupinskem delu.