Po lokalnih volitvah priprave na prve seje občinskih svetov

Ljubljana, 19. novembra - Volivke in volivci so na nedeljskih lokalnih volitvah v nekaterih občinah vnovičen mandat zaupali sedanjim županom, v nekaterih so županske stolčke zasedli novinci, v nekaterih pa bo na odločitev treba počakati na drugi krog, ki bo predvidoma 2. decembra. So pa lokalne volitve povsod prenovile sestave občinskih svetov.