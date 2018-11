Aleksander Jevšek ostaja župan Murske Sobote

Murska Sobota, 18. novembra - Aleksander Jevšek, 57-letni pravnik in doktor znanosti s področja kriminalistike, ostaja župan mestne občine Murska Sobota. Kandidiral je s podporo SD. Občani so mu zaupali drugi mandat, pred štirimi leti je v drugem krogu premagal Antona Štihca, ki je bil pred tem na položaju deset let.