Slovenci v Bolgarijo prispeli še brez Črnigoja

Sofija, 18. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca je prispela v Sofijo, kjer jo v ponedeljek ob 20.45 po slovenskem času čaka zadnja tekma lige narodov. Glede na to, da so Slovenci že izpadli v ligo D, pravega tekmovalnega naboja ne bo, si pa želijo tekmovanje končati z zmago. To bodo morali doseči brez Domna Črnigoja, ki ga zaradi zvina kolena ni v Bolgariji.