Zoran Janković - župan prestolnice, ki mu konkurenca ne pride blizu

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 19. novembra - Zoran Janković je eden tistih slovenskih županov, ki trdno ostaja na položaju. Čeprav so mnenja o njegovih osebnostnih lastnostih in ravnanjih deljena, pa očitno to ne pretehta dejstva, da so sledi njegovega dela v mestu jasno vidne, kar mu priznavajo tudi tekmeci.