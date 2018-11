Bivši britanski minister za brexit Mayevi očita pomanjkanje odločnosti do Bruslja

London, 18. novembra - Nekdanji britanski minister za brexit Dominic Raab je premierko Thereso May kritiziral zaradi "pomanjkanja politične volje in odločnosti" v pogajanjih z EU. Mayeva je Bruslju dovolila, da izsiljuje in se norčuje iz Velike Britanije, je za britanski Sunday Times dejal Raab, ki je odstopil zaradi nestrinjanja z doseženim dogovorom z EU.