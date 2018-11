Požar v Mežici povzročil precej škode

Mežica, 18. novembra - Požar v Mežici, v katerem je v noči na soboto zgorel lesen objekt in je poškodoval nekaj bližnjih objektov, je po prvih podatkih povzročil do 200.000 evrov materialne škode. Pri gašenju je sodelovalo okoli 80 gasilcev, dva sta se lažje poškodovala, so danes sporočili s celjske policijske uprave.