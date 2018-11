Zanimiv odbojkarski derbi Calcitu

Ljubljana, 17. novembra - Osrednja pozornost v 6. krogu 1. DOL za moške je bila posvečena derbiju med Calcitom Volleyjem in Salonitom Anhovo v Kamniku. Tekma je opravičila naziv derbi, gledalci so videli zanimivo, izenačeno in na koncu tudi dramatično predstavo, po kateri so se zmage 3:2 veselili Kamničani, ki so osvojili zadnje štiri točke na dvoboju.