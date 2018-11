Poljaki zmagovalci prve tekme sezone, Slovenci sedmi

Wisla, 17. novembra - Poljaki so zmagovalci uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v poljski Wisli. Na skakalnici legendarnega Adama Malysza so v dvoboju premagali Nemčijo. Slovenci v postavi Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič in Timi Zajc, ki so bili po prvi seriji šesti, so po ponesrečenem skoku Zajca v zadnji skupini končali kot sedmi.