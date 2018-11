Pogrešanega Klemna Musulina našli mrtvega na območju Krvavca

Kranj, 17. novembra - Policija je danes okoli poldneva v okviru obsežne iskalne akcije med Krvavcem in naseljem Kokra našla truplo 36-letnega Klemna Musulina iz Trebnjega, ki je bil pogrešan teden dni. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, so truplo našli na višini okoli 1000 metrov. Ugotovili so, da je padel čez višji skalni skok in umrl.