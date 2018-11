Madžarska naj ne bi več nasprotovala članstvu Hrvaške v OECD

Zagreb, 17. novembra - Madžarska ne nasprotuje več članstvu Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), poroča danes hrvaški Večernji list, ki navaja, da sta premierja Madžarske in Hrvaške, Viktor Orban in Andrej Plenković očitno zakrpala odnose med državama. Orban bo v začetku decembra tudi prišel v Zagreb, navaja časnik.