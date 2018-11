Zamaskirana in oborožena neznanca v petek oropala pošto v Celju

Celje, 17. novembra - Dva zamaskirana in oborožena neznanca sta v petek okoli 18. ure oropala pošto na Ulici Frankolovskih žrtev v Celju. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, sta neznanca, visoka približno 175 in 185 centimetrov, v poštne prostore vstopila tik pred zaprtjem ustanove, zagrozila zaposlenim, zahtevala denar in z njim pobegnila.